Menino viraliza ao tingir escritório da mãe com tinta de carimbo; veja

Pela segunda vez, o pequeno João Miguel, de 6 anos, viralizou nas redes sociais. Depois de pintar o fusca da família com tinta de spray, o garoto tingiu a sala com tinta preta de carimbo.

A mãe do menino, Gabriella Conde, disse que a tinta demorou seis dias para sair. A família mora em Dourados (MS).



“Ele entrou no nosso escritório e achou um tubo de tinta de carimbo que estava no fundo da gaveta, ele jogou inteiro pelo notebook e espalhou pela casa. Dessa vez a tinta não saiu e ele ficou desesperado. Conseguimos tirar aos poucos, levou mais de seis dias pra sair tudo”, disse ao g1.

No vídeo, a mãe mostra João tomando banho e, quando ele vira na direção da câmera, a criança aparece com o rosto e as mãos manchadas de tinta. João Miguel ainda brinca que queria ficar da cor do Huck.

Essa não foi a primeira vez que João Miguel usou tinta preta para colorir espaços da casa. Em julho, o menino virou "meme" após decidir pintar o fusca da família sozinho. Tudo porque ele queria "viajar em um fusca preto", como explicou para a mãe.



