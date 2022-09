Meninas negras se emocionam com teaser de ‘A Pequena Sereia’; vídeo

Da Redação

Os vídeos mostram a surpresa das meninas ao se verem representadas no filme

Está viralizando uma série de vídeos que mostram as reações de crianças emocionadas após assistirem ao primeiro trailer de ‘A Pequena Sereia’, versão com atores do desenho animado da Disney de 1989. Assista o vídeo no final do texto.

A estreia do filme está prevista para maio de 2023. O longa, dirigido pelo cineasta Rob Marshall, conta com a atriz Halle Bailey no papel principal da sereia Ariel. Os vídeos, que causaram comoção nas redes sociais, mostram a surpresa das meninas ao se verem representadas no filme.

“Quando a sua princesa favorita da Disney parece com você”, escreveram os pais de uma menina protagonista de um dos vídeos. “Ela é negra!”, exclama a criança sorridente ao ver Bailey pela primeira vez em cena.



Outro vídeo mostra uma menina sorridente e depois com o queixo caído após ver Ariel sendo interpretada por uma atriz negra. Um terceiro registro (disponível aqui) mostra uma menina colocando a mão na boca ao ver Bailey como a personagem pela primeira vez.

“Eu quero assistir!”, exclama uma das crianças após o término da prévia.





