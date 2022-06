Menina solta o vozeirão cantando 'Baleia' e viraliza; Entenda

Da Redação

Uma garota, de apenas 5 anos, foi cantar durante uma festa da escola e surpreendeu a todos com seu vozeirão. Laura Gabrielly Araújo, a 'Laula', viralizou na internet após o vídeo em que canta "A Baleia é Amiga da Sereia" e acabou virando sensação na internet. A gravação foi feita no dia 4 de junho no Museu do Amanhã, no lançamento do programa Rio Alfabetiza, da Secretaria Municipal de Educação.

fonte: Fernanda Neme

Após tamanha repercussão, a mãe de Laura, passou a apresentá-la no Instagram como "Cantora lírica em descoberta". A menina, que mora em Realengo, Zona Norte do Rio, ficou feliz e agradeceu os novos seguidores, que somam mais de 26 mil até a publicação desta reportagem.



Veja:

Assista ao vídeo durante apresentação no Museu do Amanhã:

A pequena cantora caiu no 'gosto' dos internautas: