Menina que chorou com “Neymar de ouro” tem mais figurinhas raras

Da Redação

Menina de 5 anos tira Neymar dourada em pacote de figurinhas e cai no choro.

A pequena Laura Volpi, de apenas 5 anos, viralizou após abrir o pacote de figurinhas do álbum da Copa do Mundo e encontrar a figurinha dourada de Neymar. Marluce, mãe de Laura, revela que a pequena já tem três dos quatro tipos de figurinhas raras do atacante. Marluce também afirma que a busca pela quarta figurinha legend ainda não acabou.

A prima de Laura postou em suas redes sociais um vídeo em que a criança segura as três figurinhas do Neymar. Com uma bordô, uma de bronze e uma de ouro, Laura agora espera encontrar a figurinha de prata do seu ídolo.

Viralizou



A criança caiu no choro ao encontrar a figurinha de ouro de Neymar, a reação de Laura foi tão inesperada, que o vídeo bombou na internet, e chegou até o atacante. O brasileiro na publicação da pequena: “Lindinha demais”.

A mãe conta que a ideia era apenas mostrar para a família a reação da pequena Laura, mas sua prima Dara gostou tanto da reação inesperada da criança, que decidiu publicar.

“Eu publiquei o vídeo pela reação dela, ela começa super feliz e termina chorando de felicidade, mas jamais imaginei que iria alcançar tantas pessoas, inclusive o Neymar”, contou Dara.

Com informações: Metrópoles

