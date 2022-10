Menina de 3 anos faz sucesso corrigindo português da mãe; veja

Da Redação

Bianca Cavalcanti, a “Bibi”

Com apenas três anos de idade, uma garotinha de Sorocaba (SP) tem chamado a atenção da internet ao mostrar sua incrível afinidade com a língua portuguesa. No TikTok, rede em que já soma quase três milhões de curtidas, Bianca Cavalcanti, a “Bibi”, arranca risadas ao corrigir erros de português da mãe. As informações são do site Bhaz

“Então, pai, a gente tá na estrada, tá bom? A gente vamos viajar”, diz a empreendedora Andreza Cavalcanti em um dos vídeos, fingindo estar mandando um áudio para o pai. Prontamente, a pequena Bianca mostra para mãe qual seria a forma correta de se pronunciar a frase: “Não, nós vamos viajar!”.



Em conversa com o BHAZ neste sábado (15), Andreza conta que sempre estimulou a filha a aprender palavras novas através da leitura e de brincadeiras. Na primeira vez que viu a criança corrigindo os avós, no entanto, a reação foi de espanto.

“Comecei fazendo atividades educativas e, com um aninho e três meses, ela já sabia formular frases. Aos três aninhos ela começou a corrigir os avós dela e fiquei muito surpresa. O primeiro vídeo eu gravei para o meu marido, no fim de junho, e ele que disse para eu postar”, conta ela.

Bianca frequenta a escolinha infantil desde os dois anos, mas ainda não sabe ler ou escrever sozinha. O desempenho da menina nas atividades escolares, no entanto, é algo que chamou a atenção dos professores e pedagogos.



“Antes mesmo de eu postar esses vídeos, eu recebia relatórios dos professores falando sobre o desenvolvimento dela. Eles diziam que a Bianca estava bem mais avançada que os coleguinhas, que se destacava muito, e nos orientaram a levá-la em um especialista para fazer testes de Qi (Quociente de inteligência)”, diz a mãe, orgulhosa.

Ela conta que a brincadeira favorita da filha é escolinha. Mas quando questionada sobre “o que quer ser quando crescer”, a menina vai além. “Ela não diz que quer ser professora, mas ela fala que quer trabalhar ajudando as pessoas”, conta a empreendedora.

A mãe explica, ainda, que os erros fazem parte do processo de aprendizado da pequena. Quando ela erra alguma palavra, Andreza a corrige de uma forma leve e sem cobranças, estimulando o desenvolvimento da criança.



“Eu acredito que essa visibilidade que estamos tendo é positiva, pois incentiva outras pais a estimularem seus filhos dentro de casa, através de brincadeiras. Eu costumo ensinar a Bianca no lúdico, nas brincadeiras, e é essa conexão entre pais e filhos que faz com que eles aprendam”, pondera.

