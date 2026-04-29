Menina da foto hoje tem 37 anos e é protagonista de novela da Globo

Dona de uma carreira consolidada, a menina da foto tornou-se uma grande atriz e cantora e tem conquistado cada vez mais os telespectadores. Atualmente no ar em Três Graças, novela das nove da TV Globo, a artista se encaminha para a reta final de mais um folhetim de sucesso.

📰LEIA MAIS: Maior mansão do Brasil custa R$ 1 bilhão e pertence a apresentador de 68 anos; saiba quem

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Estamos falando de Sophie Charlotte, intérprete da personagem Gerluce. A atriz, que completa 37 anos nesta quarta-feira, 29, ganhou uma homenagem emocionante do irmão caçula, Angelo Wolf, nas primeiras horas do dia.

Discreto, o familiar de Sophie abriu uma exceção para celebrar mais um ano de vida da famosa. Em suas redes sociais, Angelo publicou duas fotos especiais ao lado da artista, incluindo uma atual e outra de quando os dois ainda eram pequenos.

‘Minha protetora’

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Irmão coruja, Angelo Wolf abriu o coração ao mencionar a grande importância de Sophie Charlotte em sua vida. Bastante ligado à irmã mais velha, o rapaz a descreveu como sua ‘melhor amiga e protetora’.

“A realidade nem sempre consegue superar os sonhos, mas nem nos meus sonhos mais lindos eu poderia imaginar uma realidade melhor. Ter você como minha irmã é a realidade mais linda desse mundo“, escreveu ele.

“Você é minha melhor amiga, minha protetora, minha professora. É a pessoa que me faz rir de verdade, que me conhece infinitamente e que eu sigo sem perguntar pra onde. Feliz aniversário minha irmã, eu te amo mais que tudo e desejo que sua vida seja iluminada sempre, assim como você ilumina as nossas vidas! Te amo“, completou o irmão de Sophie Charlotte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE









Informações: Revista Caras

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

