Menina da foto cresceu e se tornou uma das atrizes mais consagradas da Globo; saiba quem

Dona de uma carreira consolidada, a criança da foto estreou na TV Globo em uma participação especial em Malhação (2003). Apesar de breve, a atuação rendeu à atriz sua primeira vilã no ano seguinte, ainda na novela teen da emissora.

Estamos falando de Marjorie Estiano, a eterna Natasha Ferreira de Malhação (2004). Com 44 anos atualmente, a artista conquistou uma legião de fãs com seu trabalho ao longo das últimas décadas.

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Além de dar um show nas telinhas, a famosa também brilhou nos palcos. Durante a 11ª temporada de Malhação, a atriz e cantora começou a gravar canções e apresentá-las em gravadoras. Com o lançamento do álbum Marjorie Estiano, ela passou a se apresentar pelo Brasil.





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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Em novembro de 2005, a artista lançou seu primeiro DVD, atingindo a marca de 42 mil cópias vendidas. Após o fim da 12ª temporada de Malhação, a atriz foi convidada para integrar o elenco de Páginas da Vida, uma das novelas de sucesso de Manoel Carlos (1933-2026).

A carreira de sucesso de Marjorie Estiano

Além de Malhação e Páginas da Vida, Marjorie Estiano possui grandes produções em seu currículo, incluindo Duas Caras (2007), Caminhos das Índias (2009), A Vida da Gente (2011), Lado a Lado (2012), Império (2014), Justiça (2016), Sob Pressão (2017-2022), Ângela Diniz: Assassinada e Condenada (2025), entre outras.

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A atuação de Marjorie na série médica Sob Pressão, inclusive, rendeu uma indicação como Melhor Atriz ao Emmy Internacional em 2019 por seu papel como Dra. Carolina.

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A vida pessoal de Marjorie Estiano

Discreta, Marjorie Estiano costuma falar muito pouco sobre questões pessoais. Recentemente, a atriz e cantora abriu o coração ao comentar a respeito da relação conturbada com os pais na juventude.

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Segundo Marjorie, isso impactou diretamente sua escolha de não viver a maternidade. Em entrevista ao podcast Isso Não É uma Sessão de Análise, a famosa explicou que não planeja ter filhos.

“Nunca [pensei nisso]. Acho que talvez por ter esse ambiente mais bélico com a minha mãe, eu falei: ‘Não quero ter filhos. Não é bom isso, isso não é legal, não quero ter’. [ …] Sou uma mulher prática, objetiva: não quero ter filhos, não quero ter descendentes. Depois que fui entendendo que isso é uma defesa, porque queria e desejava muito esse lugar [romântico], mas não sabia muito como [alcançar], então, [entendi que] não é para mim“, declarou ela.

Desde 2022, Marjorie Estiano está em um relacionamento sério com o escritor e médico-cirurgião Márcio Maranhão. Discretos, o casal costuma fazer raríssimas aparições públicas.

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Marjorie e Márcio foram vistos em março deste ano durante o Golden Globes Tribute Gala Brazil, evento realizado no Rio de Janeiro.





Informações: Revista Caras

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