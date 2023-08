‘Mendigato’ paranaense é encontrado no Rio após 6 meses desaparecido

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O curitibano Rafael Nunes da Silva, de 41 anos, mais conhecido como ‘Mendigato’ nas redes sociais, foi encontrado pela Policia Militar no Rio de Janeiro, após ficar desaparecido por quase 6 meses. O homem havia sido visto pela última vez no dia 28 de fevereiro deste ano.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Balltze, cachorro famoso por meme, morre aos 12 anos

Após ser encontrado pelos policias na madrugada deste sábado (19), o homem foi levado para a delegacia. Os PMs afirmaram que até tentaram contato com algum familiar, mas sem sucesso. Após ser constatado que não havia nenhuma acusação contra Rafael, e ele não quis ficar na delegacia, o homem voltou para as ruas.

continua após publicidade

Rafael possui esquizofrenia e é dependente químico. Aos 30 anos ele já vivia em situação de rua na cidade de Curitiba. No entanto, em 2013 ele se mudou do Paraná para o Rio de Janeiro após conhecer Clarisse Couto, sua ex-mulher, com quem teve dois filhos. Após diversas recaídas nas drogas por parte de Rafael, o casal se separou.

O Homem ficou conhecido e recebeu o apelido de ‘Mendigato’, após uma foto tirada na Praça de Tiradentes, na Região Central de Curitiba, pela fotógrafa Indy Zanardo. A imagem foi postada nas redes sociais e viralizou.

Siga o TNOnline no Google News