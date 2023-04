Melody ostenta jatinho de luxo, mas pé enorme rouba a cena; veja

Da Redação

Melody, cantora de funk

Nesta sexta-feira (28), a cantora Melody virou 'meme' nas redes sociais ao postar uma série de cliques um tanto quanto confusos. Posando em frente à sua mais nova conquista, um jatinho particular, a artista deixou os fãs intrigados ao perceberem que os pés da funkeira estavam bastante distorcidos, aparecendo gigantescos nas fotos.

O escândalo da web foi tanto que os seguidores não deram a mínima atenção ao avião extremamente luxuoso que continha na foto da cantora, mas apenas criaram diversos memes com o fato da parte do corpo inusitada estar tão estranha.

“Vou me dar um presente de aniversário, duvido você acertar, quem mais comentar vai ser convidado pra minha festa”, escreveu a cantora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Porém, os comentários foram inundados somente de pessoas falando sobre os chinelos e pés enormes de Melody.

“Você vai comprar duas pranchas de surf para botar no pé, né? Acertei”, comentou um. “Pezinho tamanho 50”, ironizou um outro seguidor. “Gente, é a Abaporu?”, brincou um terceiro internauta, fazendo referência à obra de Tarsila do Amaral. “Fiquei sabendo que quando a Melody era bebê, os médicos fizeram o teste do pezinho numa cartolina”, zombou uma outra pessoa.

Veja o post e dê sua opinião:

