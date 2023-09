Melody impressiona ao presentear a irmã com carro de luxo

Siga o TNOnline no Google News

A cantora Melody, de 16 anos, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais na última quarta-feira (13), ao compartilhar detalhes do presente de aniversário que deu para sua irmã mais velha. Em um gesto generoso, a artista desembolsou aproximadamente meio milhão de reais para presentear a também cantora Bella Angel com um carrão de luxo.

Através do stories do Instagram, Melody mostrou a garagem de sua casa repleta de veículos luxuosos para compartilhar a novidade: “Gente, olha essa garagem como ficou, que incrível! Esse aqui é o presente da Bella, ela dezoitou”, disse a cantora, que exibiu o carrão azul, avaliado em cerca de R$ 520 mil, com um laço vermelho.

Na sequência, a dona dos hits ‘Love Love’ e ‘Pipoco’ mostrou que seu pai também aproveitou a ida à concessionária para adquirir um novo veículo luxuoso na cor branca: “O do meu pai também é brabo. Pai só tem dois lugares e você tem um monte de filha e agora?”, ela brincou com a escolha. Vale lembrar que além de Melody e Bella, ele tem outras três filhas.

Foto por Da Redação

Fonte: Revista Caras

