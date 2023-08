Mel Maia se irrita com fãs de MC Daniel: "Sou invisível pra vocês?"

Mel Maia mandou um recado bem direto para as fãs de MC Daniel, na madrugada deste sábado (19). A atriz saiu para jantar com seu namorado, e não gostou da postura de algumas mulheres para com o funkeiro. Tudo começou quando Mel publicou um vídeo ainda no restaurante, no qual Daniel perguntava se ela estava com ciúmes dele.

Apesar de não ter respondido, entregou seu desconforto com a situação negando um beijo para o amado. Em seguida, Mel Maia fez questão de expor sua insatisfação nos Stories. "Gente, SOS. Daniel não liga pra nenhuma mulher que não seja eu", começou explicando ela.

"Meninas, eu só queria saber de uma coisa. Eu sou invisível por acaso? Por que vocês acham que vocês podem jogar para o meu namorado? Tipo ficar olhando pra ele, dando em cima", desabafou ainda.

Por fim, a artista deu mais detalhes sobre a falta de respeito ao qual foi vítima: "Tá num restaurante e não consegue nem conversar direito com a pessoa que está sentada na sua mesa. Tem que ficar completamente virada pro meu namorado, olhando pra ele?", questionou.

Apesar da situação, o casal ainda deu um jeito de aproveitar a noite. Mel está em São Paulo, na mansão de MC Daniel, a atriz aproveitou para se deliciar com os pratos que levam seu nome no 'Paris 6'.

"Mel Maia comendo a Mel Maia", brincou ela ao mostrar o prato. Foi aí que o funkeiro aproveitou a deixa para orgulhar-se: "E eu que como a Mel Maia todos os dias?".

Vale lembrar que Mel Maia e MC Daniel assumiram o namoro publicamente em dezembro de 2022 após rumores sobre a proximidade deles. Porém, o relacionamento entrou em crise em junho e os dois se separaram.

Algumas semanas depois, eles voltaram a ser vistos juntos em encontros com os amigos. A reconciliação só foi confirmada há poucos dias quando eles apareceram trocando beijos em uma viagem para os Estados Unidos.

