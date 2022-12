Mel Maia rebate críticas após expor crise de ansiedade em gravação

Da Redação

Mel Maia rebateu as críticas recebidas após compartilhar que teve uma crise de ansiedade

Mel Maia rebateu as críticas recebidas após publicar que teve uma crise de ansiedade durante a gravação de Vai na Fé, nova novela das sete da TV Globo. A atriz se irritou ao ser chamada de antiprofissional.

“Eu comentei sobre a crise de ansiedade que eu tive esses dias na gravação… Algumas pessoas falaram: ‘Nossa, ela não tem profissionalismo. Fica reclamando’. Gente, eu não estou reclamando, não tive crise de ansiedade por conta do trabalho. Trabalho desde os cinco anos, acham que eu vou ter crise de ansiedade por que estou trabalhando? Estou muito feliz. O tanto que pedi para voltar a trabalhar na pandemia, não está escrito”, começou.

A atriz ainda ressaltou que a crise de ansiedade aconteceu por outros motivos: “Tive crise de ansiedade por um motivo X na gravação. Não foi por conta do trabalho, foi por outro motivo. Só que, infelizmente, eu estava no trabalho. Não foi uma hora boa para eu entrar em pânico. Mas não tem nada a ver com nada. Vocês estão entendendo errado”, disse.

A crise foi controlada prontamente, segundo Mel. “No fim da diária, eu já tinha ficado bem, porque me distraio no trabalho. Estava conversado, fazendo a cena… Isso me distraiu e eu fiquei melhor”, enfatizou.

