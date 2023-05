Mel Maia ganha presente 'baratinho' do namorado: "De coração"

Da Redação

Mel Maia e o namorado, MC Daniel

Em um momento muito emocionante, a atriz Mel Maia foi surpreendida pelo namorado, o funkeiro MC Daniel. O cantor presentou a amada em seu aniversário de 19 anos com algo inesperado. A festa aconteceu neste domingo (7).

Nas redes sociais, ele mostrou o momento em que entregou um presente barato e simbólico: um álbum com fotos de momentos do casal. Ele disse que o presente inusitado foi o que ela mais gostou até hoje.

"Dou milhares de presentes para ela que tem valor em dinheiro, esse foi barato e de coração. O que ela se emocionou e mais gostou desde quando começamos a namorar", disse ele em seu perfil.

O funkeiro ainda lembrou uma conversa com o pai: "Meu pai me disse um dia que eu ia ter muito dinheiro, e que quando encontrasse a mulher da minha vida ela iria dar valor nas minhas atitudes mais simples. Hoje você está no céu e tudo o que me dizia está acontecendo", relatou.

Mel Maia ainda ganhou uma declaração de amor do funkeiro. "Falar de você é como explicar o mar, o céu, as estrelas, coisas que são infinitas, intensas, perfeitas que só Deus explica a existência, um dia vou perguntar pra ele conseguiu inventar a pessoa mais linda do mundo", escreveu ele.

Veja:

