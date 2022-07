Mel Maia flerta com Arthur Picoli ao vivo; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Durante o bate-papo com os fãs, a atriz deixou o comentário e tirou um sorriso do instrutor de Crossfit

Nesta quarta-feira (6), Mel Maia invadiu uma live de Arthur Picoli, que ela considera 'o mais gostoso' que já ficou, para deixar um comentário com tom de flerte no Instagram do ex-BBB.

continua após publicidade .

Durante o bate-papo com os fãs, a atriz deixou o comentário e tirou um sorriso do instrutor de Crossfit. "Calma, gente. Cheguei! Fala tu, mais gostoso", brincou Mel Maia, fazendo referência ao viral do TikTok.

Entenda o caso

continua após publicidade .

Mel Maia, 18 anos, e uma amiga participaram de um desafio no aplicativo TikTok para mostrar o perfil da rede social rapidamente das melhores e piores pessoas com quem elas já ficaram. Em uma das perguntas, a atriz elegeu o ex-BBB Arthur Picoli, dez anos mais velho que a jovem, como o "mais gostoso".

Nos comentários da publicação, a atriz brincou que se arrependeu logo do que fez. "Já estou arrependida", disse Mel. Além de Arthur, a jovem também elegeu o "pior beijo", "melhor beijo", "era para ter dado certo", entre outras categorias.

Recentemente, a atriz afirmou para a revista Quem que não sentiu tanta diferença com a maioridade. Segundo ela, que completou 18 anos mês passado e é criticada por muitas pessoas pela precocidade em várias ações, as únicas mudanças que sentiu foi poder tirar a carteira de motorista e dirigir.

continua após publicidade .

"Não acho que faz tanta diferença. Acho que só o fato de poder tirar carteira de motorista e dirigir. Ou chegar mais tarde em casa de uma festa", comentou.

Emancipada desde os 16 anos, a famosa ainda mora com os pais. Inclusive, para muitas coisas, pede a permissão dos pais. "Mas tudo aqui em casa é negociável. Meus pais são muito tranquilos. Conversamos muito", acrescentou.

Por mais que Mel Maia seja mais conhecida por seu papel como Rita, na novela premiada "Avenida Brasil" (TV Globo, 2012), agora a artista também chama a atenção por sua presença ativa nas redes sociais. Inclusive, a famosa se considera uma influenciadora por ser uma figura pública.

continua após publicidade .

"As pessoas públicas normalmente já são influenciadoras nas redes. Eu não sou diferente. Mas só posto o que realmente aprovo, uso e de fato acho muito legal", complementou.

Com informação, UOL

Siga o TNOnline no Google News