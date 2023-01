Mel Maia e MC Daniel oficializam namoro com par de alianças luxuosas

Da Redação

Mel Maia e MC Daniel oficializaram o namoro com luxuosas alianças da Tiffany & Co

Mel Maia e MC Daniel oficializaram o namoro com luxuosas alianças da Tiffany & Co. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cantor aparece abraçando a atriz enquanto se olham no espelho. “Mais bonita que o ano novo intenso, só você”, diz ele.

Em outro vídeo, MC Daniel mostra o conjunto de alianças da grife nova-iorquina, avaliado em mais de R$ 65 mil. “O inamorável está namorando,” brincou ele.

A atriz também fez um registro das alianças e postou em um álbum, repleto de fotos do casal. Na legenda, ela se declarou a Daniel.

“Meu melhor amigo é meu namorado. Nunca me senti tão amada e tão valorizada, prometi que não ia mais entregar meu coração na mão de ninguém, mas você ta cuidando dele melhor que eu! Obrigada por ser essa pessoa INCRÍVEL, achei que pessoas assim como você só existissem em filmes, te amo”, publicou.

Com informações, Metrópoles

