Mel Maia diz que sofreu assédio a caminho das gravações de Vai na Fé

A atriz Mel Maia desabafou nas redes sociais durante o seu caminho para o trabalho na novela Vai na Fé, da Globo. Nos stories do Instagram, ela contou que está cansada de sofrer assédio ao apenas ser simpatia com as pessoas nas ruas.

"Boa noite. Vindo gravar uma hora dessa. Engraçado, né? Eu dou 'boa noite' pra todo mundo que aparece na minha frente, tanto aqui dentro como lá fora", disse ela.

E completou: "A gente sabe como é o 'boa noite' sincero e o 'boa noite' de tarado. Porque o que não falta é homem tarado na rua. 'Boa noite' normal é 'boa noite'. Aí você dá 'boa noite' pra um tarado e ele: 'boaa noiteee'. Nossa!"

Recentemente, Mel Maia fez um desabafo sobre os fãs que ficam na porta da Globo esperando para falar com os artistas. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada para o trabalho e não conseguiu parar para atender os fãs. Então, um fã fez um comentário maldoso e ela perdeu a paciência.

"Cheguei aqui em casa, tô jantando, cheguei da gravação. E eu tô fazendo esses stories aqui, especialmente pra galera que fica na porta da Globo, uma galera que eu já conheço há um tempo, sempre que eu tô com tempo, eu paro, tiro foto, faço vídeo, mas hoje aconteceu uma coisa que não foi muito agradável. Hoje tinha muita gente, mais do que o normal, tinha acho que umas 20 pessoas, ou não sei, 15, tinha muita gente. Eu tava no laço, é meu emprego, eu não posso chegar atrasada, então se eu chego no laço, eu tenho que correr", disse ela.

E completou: "Eu cheguei e falei 'gente, desculpa, hoje não dá, preciso trabalhar, tô ocupada, tô atrasada'. Fui entrando e só ouvi um 'ridícula'. Aí eu sai efalei 'quem falou?', aí ninguém respondeu. 'Quem falou?', queria falar com a menina".

Então, ela desabafou sobre o que achou do ocorrido. "Por que eu sou ridícula? Se eu tô aqui na porta e tô entrando no meu emprego, atrasada, tô alí fazendo minha obrigação do dia e sou chamada de ridícula porque eu não pude parar num momento pra atender, sendo que eu sou sempre muito simpática com todo mundo, sempre tiro foto quando posso, faço vídeo", afirmou.



