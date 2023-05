Mel Maia chama atenção com prendedor de cabelo de R$ 2,8 mil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mel Maia

A atriz Mel Maia, que completou 19 anos recentemente, chamou atenção na noite da última quarta-feira (10), ao aproveitar um momento de lazer na companhia dos amigos, no luxuoso Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, localizado no Rio de Janeiro.

continua após publicidade .

Usando um moletom cropped, calça jeans cargo e um tênis branco, ela também optou por um óculos escuro que deixou o visual ainda mais cool. Com um estilo descolado e atemporal, a estrela que interpreta a Guiga em 'Vai na Fé', decidiu fugir e se esconder ao perceber que estava sendo alvo das lentes do profissional.

- LEIA MAIS: Mel Maia ganha presente 'baratinho' do namorado: "De coração"

continua após publicidade .

"Estamos fugindo do paparazzo. A gente está brincando de pique-esconde com paparazzo. Ele perdeu. Ele ainda falou assim: 'está achando que não vou achar vocês?'. Então, tá bom. Ele não achou", brincou Mel em suas redes sociais ao falar sobre o perdido que deu no paparazzi.

Mas o 'esconde-esconde' não durou por muito tempo, isso porque ao entrar na loja da Prada, a estrela mostrou toda sua simpatia ao acenar para o fotógrafo que estava no local. No estabelecimento, a namorada de MC Daniel fez a alegria dos vendedores ao experimentar um acessório de cabelo que chega a custar mais de R$ 2,8 mil.





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News