Mel Maia assume novo namoro: "Seu amor me consertou"

A atriz Mel Maia assumiu na virada do ano que está namorando novamente. Na madrugada desta segunda-feira (1º), ela apareceu trocando beijos apaixonados com o surfista português João Maria Pereira.

Após uma série de boatos, os dois passaram a data agarradinhos na companhia de amigos. Ao compartilhar as primeiras fotos, a atriz fez questão de se declarar pelo rapaz, algo que foi celebrado pelos fãs.

"Seu amor me consertou", disparou a atriz. Nos comentários, o romance foi exaltado. "Agora sim uma pessoa que de fato combine com ela", disse um. "Esse é mais a vibe dela, fresco com jeitinho de fiatinho", brincou outro. "Aquele momento que todos achavam que ela não tinha superado", disse outro.

No domingo (1°), Mel Maia criticou a falta de privacidade na viagem de Ano Novo. Ela contou que alguns fãs descobriram o endereço em que ela estava e então se reuniam na porta da casa para tirar fotos em momentos de distração: “Muitas pessoas vêm até a porta da casa e fica aqui gritando, fica filmando a casa, minhas primas novas e meus pais”, ela iniciou o desabafo visivelmente irritada com a situação.



