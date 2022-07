Mel Fronckowiak posta selfie e ganha 'chuva' de elogios; confira

Da Redação

"Separa aquele look porque ela chegou. Isso mesmo: ela, a sexta", legendou Mel

Nesta sexta-feira (22), Mel Fronckowiak publicou uma selfie no seu perfil do Instagram e escreveu: "Separa aquele look porque ela chegou. Isso mesmo: ela, a sexta." A foto ganhou muitos elogios dos seguidores da atriz, apresentadora e escritora, que é casada com o ator Rodrigo Santoro, e mãe de Nina, de quatro anos. Veja o post no final da matéria.

"Linda", "o sorriso mais lindo do mundo", "beleza de milhões", "Ave Maria, mulher! Tu não envelhece, né? A beleza de sempre" foram alguns dos comentários deixados pelos internautas.

Em uma entrevista para a Revista Quem, Rodrigo contou que ele e Mel encontraram uma forma para que a convivência entre o casal seja sempre boa: uma vida baseada no respeito das individualidades. "Não existe segredo, cada um encontra a sua forma. A nossa é baseada no respeito e no entendimento das individualidades. O mais importante é saber trabalhar para que o relacionamento esteja sempre renascendo, esteja sempre vivo. Saber que para qualquer coisa florescer é preciso trabalhar, regar e dar muito amor", explicou o ator.

"A gente tem um brinde com a nossa filha que a gente fala: Amor, bom-humor, saúde e paciência. Não sei se é exatamente o segredo, mas esses são quatro ingredientes que têm nos ajudado a chegar até aqui", completou Mel, se referindo à Nina.





Fonte: Revista Quem.

