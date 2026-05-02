Megashow de Shakira terá transmissão ao vivo na TV Globo; veja o horário

O megashow de Shakira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (2), terá transmissão ao vivo e sem atrasos na TV Globo, a partir das 21h25. O evento, que integra o projeto "Todo Mundo no Rio" e espera reunir mais de 2 milhões de pessoas, terá a apresentação principal da cantora colombiana com início previsto para as 21h45. A decisão de não utilizar o recurso de atraso na exibição, o chamado delay, marca um fato inédito na iniciativa e contrasta com as edições anteriores do projeto.

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Em 2024 e 2025, as cantoras Madonna e Lady Gaga solicitaram atrasos de 15 e 10 minutos, respectivamente, para as transmissões de seus shows no mesmo local. A prática, embora seja bastante comum em grandes apresentações e festivais de música, não foi uma exigência feita pela equipe de Shakira.

A cobertura do evento na TV aberta será conduzida pelas apresentadoras Ana Clara Lima e Kenya Sade. Para os espectadores do Multishow e assinantes do Globoplay, a transmissão ficará sob a responsabilidade de Dedé Teicher e Laura Vicente, que também realizarão entradas ao vivo durante toda a programação para detalhar os bastidores.

A estrutura montada em Copacabana contará com uma longa grade de atrações que antecede e sucede o espetáculo principal. O aquecimento do público começa no final da tarde, às 17h45, com a apresentação do DJ Vintage Culture, seguido pelo DJ Maz, que assume as picapes às 19h. Após a aguardada performance de Shakira, o encerramento da festa tem início à 0h15 com um pós-show comandado pelo produtor Papatinho, que receberá a cantora Melody como convidada especial.

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As informações são do O Globo.