'Medo do povo me vaiar', diz Edson após substituir Xororó

O cantor Edson, da dupla com Hudson, assumiu um grande reponsabilidade no último final de semana. Ele teve que substituir o músico Xororó, que contraiu Covid-19, nos shows da turnê "Amigos", em São Paulo.

O sertanejo concedeu uma entrevista ao g1 e deu detalhes sobre como foi passar o sábado (23) e domingo (24) ao lado de Chitãozinho, Zezé di Camargo, Luciano e Leonardo. Além disso, Edson relembrou histórias da relação com Xororó desde muito cedo e admitiu nervosismo em assumir a missão de representar - já que ele mesmo diz que substituir é impossível - uma das maiores lendas da música sertaneja.

"Eu morri de medo do povo me vaiar. Substituir o Xororó é absolutamente impossível, mas decidi encarar essa responsabilidade de representar um mito. Não foi fácil. Eu fiquei muito nervoso no início. Meu pai sempre falava para mim e para o Hudson quando a gente era criança que a gente tinha que se espelhar nos melhores, que eram Chitãozinho e Xororó. E eu sempre sonhei ser 1% dele. Então, não tem como não ficar nervoso. Na hora da abertura, meu coração veio na boca. Fiquei com falta de ar, uma sensação de infarto quase", disse Edson, com bom humor.



No entanto, o cantor foi muito bem recebido pelos outros artistas, além do próprio Xororó, que enviou um vídeo para ser exibido ao público, demonstrando apoio a Edson

"Eu fui muito bem recebido pelo Chitão e pelos outros artistas. Eles me acolheram mesmo. No começo eu estava realmente muito nervoso. Meu pai dizia também que a gente não podia errar nem no começo, nem no final, porque estaria todo mundo olhando. Depois que passou o começo, eu fiquei relaxado e aí tudo fluiu. Deu tudo certo, e eu consegui cumprir o papel", pontuou.

