Da Redação

Medina e Yasmin Brunet mandam indireta para Letícia Bufoni

Quem poderia pensar que apenas quatro emojis de risada, causaria tanta intriga nos bastidores das Olímpiadas? O surfista Gabriel Medina e a esposa, Yasmin Brunet não gostaram nadinha da 'zoeira' da skatista Letícia Bufoni sobre o casal.

continua após publicidade .

Depois que Bruno Fratus conquistou a medalha de bronze nos 50m livre, a imagem do nadador beijando sua treinadora e esposa rodou o mundo. Com isso, surgiram memes relembrando a saga de Medina e sua amada, Yasmin Brunet, para irem juntos aos Jogos, o que não aconteceu. Após uma jornalista compartilhar a foto do beijo do casal da natação comparando com a situação do surfista e de Yasmin, Letícia Bufoni republicou em seu perfil com emojis de risada.

Horas depois, Bufoni voltou a rede social e disse não estar alfinetando o casal, mas sim rindo da publicação, que achou engraçada. Em seguida, fez outra publicação que dizia: "the zoeira never ends", ou seja, "a zoeira nunca acaba".

Gente, como o povo inventa fofoca! Pqp… 🤦🏼‍♀️ apenas dei uma risadinha pq achei engraçado o post e já tao falando q tô alfinetando o povo… credo, tô alfinetando ninguém n. — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) August 1, 2021

No fim do dia, Gabriel Medina respondeu as brincadeiras da skatista. Em seu perfil em outra rede, o surfista postou um vídeo em que dizia: "olha o biscoito", que na linguagem da internet significa que quer um biscoito, ou seja, está tentando chamar atenção.

continua após publicidade .

Brunet, por sua vez, também não ficou para trás. Publicou uma imagem com o emoji de um biscoito, além da legenda: "falta de respeito never ends", relembrando a frase inicial de Bufoni.

Como a internet não perdoa, a reação negativa do casal gerou ainda mais memes sobre o assunto:

Letícia Bufoni nunca mais paga um aluguel na vida porque vive de graça na mente da Yasmin Brunet. pic.twitter.com/vPfQ1L49H1 continua após publicidade . August 2, 2021

leticia bufoni alugou uma pista de skate na cabeça do medina e da yasmin pic.twitter.com/HkJHqXuxdG — annaˢᵉᵖ (@sepveiga) August 2, 2021

bufoni tema da sessão de terapia do medina e da brunet essa semana pic.twitter.com/H4bm78zJzp — ana 🎈 (@analaurandb) August 2, 2021

Com informações: Extra