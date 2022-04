Da Redação

Médicos consideram recuperação de Rodrigo Mussi 'um milagre'

Na noite deste domingo (7), a família do influenciador digital Rodrigo Mussi afirmou que o quadro de saúde do rapaz é estável, com boas reações neurológicas. Além disso, os parentes disseram que o médicos consideram o caso do ex-BBB "um milagre".

"O Rod segue estável, com boas reações neurológicas. O processo de extubação deve levar alguns dias. Um dos médicos afirmou que o caso de Rodrigo é um milagre e que sua recuperação tem sido muito boa. O Rodrigo renasceu", diz a postagem.

Acidente

O ex-BBB Rodrigo Mussi, segundo eliminado do reality, sofreu um acidente de carro no dia 31 de março. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do ex-bbb no Twitter.

Rodrigo tem 36 anos e é gerente comercial em São José dos Campos, SP. O ex-participante do BBB 22 estava no estádio assistindo ao jogo do São Paulo.

Ao gshow, Camila, amiga de Rodrigo, deu mais informações sobre o ex-brother. "Falei com alguns médicos, mas ele está na UTI do trauma, foi para o Hospital das Clínicas", disse Camila.