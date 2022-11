Médico é apontado como affair de Reynaldo Gianecchini; veja

Da Redação

O ator Reynaldo Gianecchini compartilhou uma série de fotos suas em um hotel localizado em Curitiba, capital do Paraná, e levantou suspeitas sobre um possível affair com o médico e candidato a Mister Brasil pelo Rio Grande do Sul, Wadih Vilela.

O assunto foi bastante comentado nas redes sociais por conta de uma foto específica de Giane na qual ele aparece deitado na cama do hotel, e que é muito parecida com uma também compartilhada pelo médico supostamente no mesmo quarto.

Um perfil de fofoca no Instagram chegou a fazer uma montagem com as duas imagens, e vários internautas comentaram que, apesar de ser um ambiente de hotel onde os quartos podem ser iguais, dificilmente não seria o mesmo quarto justamente por causa de vários objetos nos mesmos lugares.

Informações são do site da revista Istoé.

Veja a montagem:

fonte: Reprodução/Instagram)





