Médico diz que estado de saúde de cantor Maurílio é grave

Na noite desta quarta-feira (15), o médico intensivista Wandervan Azevedo falou a respeito do estado de saúde do cantor Maurílio, de 28 anos. Maurílio, da dupla com Luiza, precisou ir para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser três paradas cardíacas.

De acordo com o profissional de saúde, o caso é delicado, pois o paciente não tem condições de ser movimentado e transferido para outro hospital. “Se mudar ele de cama, pode desestabilizar”, afirmou Azevedo durante a entrevista.

O intensivista acompanha Maurílio há anos e alegou que o cantor é extremamente cuidadoso com a saúde. Ele sofreu um acidente há cerca de cinco anos e teve traumas. Por alguns anos, o artista tomou remédio para evitar trombos, risco herdado do acidente. Atualmente, ele não estaria tomando esses remédios.

Em abril de 2020, o cantor e a esposa contraíram Covid-19, mas tiveram apenas sintomas leves e se recuperaram.

“Ele era muito preocupado com a trombose na Covid. Foi um dos primeiros pacientes de Covid que a gente tratou”, afirmou o médico.

Entenda

Na noite da última terça-feira (14/12), Maurílio, da dupla com Luiza, passou mal durante sua participação no DVD “Não é o Fim do Mundo”, de Zé Felipe e Miguel. Quando estava se despedindo dos fãs, ele teve um mal súbito e precisou ser internado às pressas.

Maurílio Delmont Ribeiro nasceu no dia 15 de fevereiro de 1993, tem 28 anos e é natural de Imperatriz, no Maranhão. Além de cantor, ele é compositor, produtor e arranjador. O maior sucesso da carreira é “Sextou com S de Saudade”.

Com informações; Metrópoles.