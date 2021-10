Da Redação

Médico Cláudio Dias ministra curso de remodelação facial

O curso de remodelação facial “Face Shape” ministrado pelo médico Cláudio Dias já aconteceu em diversos países como Guatemala, Argentina, República Dominicana e El Salvador. Existe também uma agenda de cursos programada para as clínicas Cláudio Dias nas cidades de São Paulo e Recife.

continua após publicidade .

De 04 a 11 de outubro o médico brasileiro participou de um intenso programa de treinamentos para médicos de países da América Central e Caribe. “É muito gratificante ver médicos que se deslocam de seus países para assistir aulas e levar minhas modernas técnicas de remodelação facial para seus pacientes” disse Cláudio.

NO PARÁGRAFO TEM UMA DÚVIDA:

continua após publicidade .

O grande diferencial da técnica do Dr. Cláudio é trazer uma análise facial completa baseada na anatomia, sem / PRONTOS OU PONTOS? QUAL DOS DOIS É O CORRETO? / predefinidos. Assim tem a garantia de faces naturais sem aspecto inchado. Além do mais, a técnica “Face Shape” contempla as características da face latina, ao contrário de muitos protocolos que especificam pontos de aplicação baseados em rostos europeus ou norte-americanos.

Depois de aproximadamente dois anos sem eventos internacionais em razão das restrições da pandemia, as aulas presenciais retomam com rígidos protocolos de segurança e rastreio de infecções virais frequentes. Ao retornar ao Brasil, o médico tem programada uma participação no congresso brasileiro de medicina estética.

A próxima viagem internacional tem destino agendado em Santo Domingo, também conhecida por São Domingos, nas ilhas Caribenhas, em novembro, para uma semana ministrando cursos e com especial participação no Congresso da Sociedade Dominicana de Medicina Estética, com o tema “Masculinizaçao facial masculina com injeções de ácido hialurônico”.

continua após publicidade .

“Quando me perguntam como consigo conciliar duas clínicas com tantos eventos minha respodata vem com um brilho nos olhos: “Muito amor pela medicina e vontade de fazer sempre melhor”, encerra Cláudio Dias.

Carioca, formado no ano de 2006 em Medicina pela Universidade de Pernambuco, pós-graduado em São Paulo, Cláudio Dias recebe pacientes em suas duas clínicas na cidade de Recife e na capital paulista. Muito bem localizadas no RioMar Trade Center, em Boa Viagem, zona sul de Recife, e no bairro de Higienópolis, em São Paulo, as clínicas contam com equipamentos de última geração. Referência nacional com especialização em Tricologia médica para diagnóstico e tratamento de queda de cabelos, vem se destacando pelo ensino da técnica Face Shape de remodelação facial. Concilia uma intensa agenda de trabalhos com cursos ministrados em diversos países.

Dr. Cláudio Dias pode ser encontrado em seu instagram @claudiodiasmed e pelo site www.claudiodias.com.br.