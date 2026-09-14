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OPERAÇÃO DE URGÊNCIA

Medicamento experimental para tratar doença rara do influenciador Lito Sousa chega ao Brasil

Carga pousou em Guarulhos no sábado e foi transferida de helicóptero para o hospital devido à rápida perda de eficácia do produto

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Medicamento experimental para tratar doença rara do influenciador Lito Sousa chega ao Brasil
Autor A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição neurodegenerativa rara - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O medicamento experimental destinado ao tratamento do influenciador Lito Sousa, diagnosticado com a doença rara de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), chegou ao Brasil na madrugada deste sábado (12). O desembarque ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos e contou com uma operação logística de urgência para garantir que a carga fosse levada rapidamente ao hospital.

Como o produto tem um potencial terapêutico que diminui de forma acelerada com o passar das horas, a Receita Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) coordenaram a liberação imediata. A carga foi retirada diretamente da aeronave e transferida para um helicóptero, eliminando etapas intermediárias de transporte e reduzindo o tempo de espera.

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A importação da droga foi autorizada excepcionalmente pela Anvisa no último dia 4, após uma solicitação feita por Mila Seidl, esposa de Lito, em conjunto com a equipe médica do influenciador. O paciente foi aceito em um programa de uso compassivo de uma farmacêutica estrangeira, o que permitiu a importação por pessoa física. Segundo a agência reguladora, o fármaco ainda se encontra em fase pré-clínica, o que significa que não há estudos clínicos formalmente iniciados em seres humanos para atestar sua eficácia contra a doença priônica.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição neurodegenerativa rara e, até o momento, incurável, causada por proteínas anômalas chamadas príons. A enfermidade provoca declínio cognitivo, tremores, desordens cerebrais e perda severa de habilidades motoras. Atualmente, os cuidados médicos convencionais são focados apenas no controle e alívio dos sintomas.

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O diagnóstico de Lito ocorreu de forma inesperada. Há cerca de quatro meses, o influenciador descobriu um câncer de próstata e, enquanto preparava o tratamento oncológico, começou a manifestar sintomas neurológicos atípicos. Durante a digitação de roteiros para o seu canal, ele notou a perda progressiva do controle motor do braço e da mão esquerdos, quadro que evoluiu para dormência e falta de coordenação.

Após buscar atendimento no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, uma série de exames confirmou a DCJ. Recentemente, em um vídeo publicado nas redes sociais diretamente de sua internação, Lito relatou uma leve melhora clínica, afirmando que a mão esquerda voltou a realizar alguns movimentos que antes estavam paralisados.

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