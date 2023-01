Médica do Paraná é confirmada no Big Brother 23

Da Redação

Amanda Meirelles de 31 anos

Tem paranaense no Big Brother 23. É Amanda Meirelles, 31 anos. Ela é médica intensivista e vive em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Nasceu em Astorga, e foi a 21ª participante anunciada como integrante da Pipoca. Determinada, corre atrás de seus objetivos e está focada no prêmio. “Quando me proponho a fazer uma coisa, vou até o final. Você nunca vai me ver reclamando”, contou ela ao Gshow.

- LEIA MAIS: Lista oficial: saiba quem são os participantes do BBB 23

Já ‘zerou’ os aplicativos de relacionamento e é uma fofoqueira assumida. Solteira, diz ter mais sorte no jogo do que no amor. “Sou tão ruim no primeiro encontro, que não tenho o segundo”. Seus pais não sabiam que ela se inscreveu no BBB 23 e ficaram sabendo só na hora do anúncio oficial.

Em uma entrevista ao Gshow, ela afirmou que o interesse pela medicina surgiu aos 14 anos. “Tinha um vizinho que era médico e me levava para o hospital. Eu adorava a rotina dele, ficava sentada num banquinho conversando com os pacientes. Sempre gostei de cuidar e tratar das pessoas”, disse ela.

“Sou uma pessoa muito lógica: posso passar o resto da vida fazendo plantão de segunda a sexta-feira, ou posso fazer um jogo bem jogado e ganhar R$ 1,5 milhão em três meses. Minha cabeça funciona muito assim”, disse ela durante a entrevista.



“O prêmio em dinheiro traz para mim uma coisa que me falta, que é a disponibilidade de tempo”, completou ela.

Com informações: Bem Paraná

