'Me Guia': Tati Zaqui abandona o funk e se lança na carreira gospel

O lançamento da música 'Me Guia' acontece nesta sexta-feira

A cantora Tati Zaqui começou a frequentar a igreja e está buscando novos rumos em sua vida. Inclusive, isso surpreendeu seus seguidores, já que a artista deixou sua carreira no funk de lado para se lançar no gospel. Sua primeira música dentro do estilo sai nesta sexta-feira (3)

"Para mim é tudo muito novo, para mim é novidade, mas já tem um tempo que estou indo, não o tanto que eu gostaria de ir, mas acredito que é um passo de cada vez e eu me sinto muito bem. Eu tinha super-preconceito com igreja, porém, tudo mudou", contou Tati aos seus 14 milhões de seguidores no final de outubro.

Durante viagem aos parques em Miami, nos Estados Unidos, a cantora compartilhou um vídeo de sua primeira canção religiosa nesta madrugada (3). Na legenda da postagem, Tati escreve: "Deus está sempre disposto a guiar seus passos".

Na letra da música 'Me Guia', a artista parece fazer uma reflexão sobre si mesma.

"Imatura demais para compreender. Ansiosa demais e eu nem sei pra que. Aquieta e traz paz, Pai de todo meu ser [...] Jesus vem pra me salvar, me capacita pra me preparar."

Esta nova fase na vida da cantora surpreendeu os fãs, visto que há pouco tempo ela fazia postagens voltadas para a carreira do funk, além de conteúdos em plataformas adultas.

Foto por Reprodução/Redes Sociais Há pouco tempo, a cantora compartilhava conteúdos em plataformas adultas

Com informações do Gshow.

