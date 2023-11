"Me fazendo de otário": Neymar fica irritado após levar 'fora'

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O craque Neymar Jr teria realizado mais uma festa neste final de semana. O evento ainda contou com um detalhe inusitado: ele estaria bem interessado em uma das convidadas da farra que realizou.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Léo Santana se defende após alusão ao diabo: "Podemos ter exagerado"

Segundo informações de uma colunista, o craque teria dado em cima da atriz influenciadora Nathalia Morais. Ela ficou conhecida por trabalhos nas séries Arcanjo Renegado e Veronika, ambas produções do Globoplay.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Só que o flerte não foi pra frente. Ao contrário de outras mulheres que estavam no local, ela não deu a mínima para o jogador e chegou a ser "marrenta" com os convidados. Em um dos momentos, o craque teria reclamado da postura da atriz. “Porr*, put* que pariu, desisto de você, tá me fazendo de otário”, disse o atleta, segundo fontes desta coluna.

Fonte: Revista Caras





Siga o TNOnline no Google News