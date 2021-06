“Me aposentei da psicologia e da militância”, diz Lumena

Continua após publicidade

Lumena Aleluia está superando o cancelamento desde que foi eliminada do BBB21. A baiana deixou a casa mais vigiada do Brasil com pouco mais de 100 mil seguidores no Instagram, e agora já acumula mais de 500 mil. Agora, ela quer investir na carreira de influenciadora digital. “Me aposentei da psicologia e da militância”, afirmou ela.

Em entrevista ao Foi Mau, programa de Maurício Meirelles na RedeTV!, desta segunda-feira (7/6), Lumena ainda garantiu que não tem vontade de retomar sua vida de antes da fama. “Não! Agora estou assumindo meu B.O. Bate um arrependimentozinho. Mas, de modo geral, estou me dando essa chance de me reinventar.

“Se não fosse o BBB, eu não estaria aqui, por exemplo. Meu objetivo não era meter o dedo na cara de ninguém. Era dançar, ser leve, alegre, só que foi um projeto não muito bem-sucedido”, comentou Lumena. No quadro Webbullying, Maurício ainda se passou pela baiana para comentar uma foto de Juliette: “Um beijo, saudade, bebê”.