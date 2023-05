MC Pipokinha tem mais um show cancelado no Sul; confira

MC Pipokinha teve mais um show cancelado, desta vez em Porto Alegre. A apresentação que a funkeira faria na noite desta sexta-feira (26) foi cancelada na véspera do evento a pedido da Secretaria Municipal de Segurança, segundo a casa noturna Baile da Tuka.

Recentemente, as apresentações da artista no Paraná também foram canceladas, após a repercussão das falas do deputado estadual Delegado Tito Barrichello (União), que ameaçou prender MC Pipokinha.

- LEIA MAIS: Deputado do Paraná dá ultimato em MC Pipokinha:"Levarei presa"

O show de MC Pipokinha em Porto Alegre foi agendado para substituir o de MC Ryan SP, que faria uma apresentação no local. O funkeiro está em Portugal e ficará por lá até o dia 6 de junho, pois foi diagnosticado em pneumotórax bilateral e não pode fazer viagens longas de avião.

Polêmica

No último fim de semana, MC Pipokinha foi dada como desaparecida por sua equipe. Nos stories do Instagram, a cantora apareceu, horas depois, saindo do avião e contou que estava voando e, por isso, não conseguia mexer no celular.

