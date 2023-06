MC Pipokinha investirá em carreira gospel, diz jornalista

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

MC Pipokinha ganhou muita fama por conta de diversas polêmicas em que se envolveu, que incluem até sexo oral sobre o palco durante um show. Entretanto, a cantora pode estar deixando o funk para rumar para outro ritmo musical: o gospel.

continua após publicidade

De acordo com o jornalista Luiz Bacci, a cantora já conversou com amigos próximos e estuda a possibilidade. “Fontes: Pipokita estuda gravar e seguir carreira gospel”, escreveu o jornalista. “A estrela teria confidenciado para pessoas próximas esse desejo. O que acham?”, completou na legenda da publicação, que foi compartilhada no Instagram.

- ÚLTIMA POLÊMICA: MC Pipokinha desobedece piloto e mostra o bumbum em cabine de avião

continua após publicidade

Nos comentários do post, entretanto, muitas pessoas se mostraram contra a mudança. “Vai sexualizar música gospel? Cuidado, Deus não tolera isso”, escreveu um. “Será que eu sou o único a me incomodar com essa mulher?”, disse outro. “Manda ela procurar um hospital psiquiátrico. É o que ela está precisando”, disse mais um.

“Hit de sucesso: quando eu morrer eu quero ser enterrada de joelhos, porque assim, eu vou pro céu já orando”, brincou mais um.

VEJA:





Siga o TNOnline no Google News