MC Pipokinha é dada como desaparecida por equipe após show

MC Pipokinha voltou a ser assunto nas redes sociais, neste domingo (21/5), após integrantes de sua equipe afirmarem que ela está desaparecida. Segundo os relatos, a funkeira foi vista pela última vez entrando no carro de um fã, depois de um show nesta madrugada. As informações são do portal Metrópoles.

Em sua rede social, a cantora chegou a publicar um vídeo onde menciona que iria sair com um homem que conheceu no baile e que ele iria levá-la para casa logo após o encontro.

Jonas Kaik, dançarino de Pipokinha, apareceu nos stories do Instagram e comentou o sumiço. “Estou sem chão. Minha ficha não caiu, cadê você?”, disse ele. “Ela nunca fez isso, de sair do baile com alguém, sempre sai e vai para casa”, declarou.

Até o momento, não há mais informações sobre a situação. No entanto, na web, internautas chegaram a questionar se o desaparecimento serial real ou uma ação de marketing da artista.

