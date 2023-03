MC Paiva é detido durante abordagem policial; vídeo mostra ação da PM

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A detenção do cantor ocorreu na noite dessa terça

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cantor de funk MC Paiva sendo detido por policiais militares durante uma abordagem. As imagens foram feitas na noite dessa terça-feira (7), em São José dos Campos, em São Paulo.

continua após publicidade .

O boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM) informa que uma fiscalização estava sendo feita em um cruzamento entre as Ruas Gisele Martins e José dos Campos. Em um determinado momento, os agentes de segurança se depararam com um veículo conversível trafegando sem as placas pela Rua João Adão.

Assim que ordenaram ao motorista do automóvel, que era MC Paiva, que parasse, o artista acelerou, furando o sinal ainda vermelho, e atingiu o lado esquerdo da viatura, impedindo que o condutor dela desembarcasse.

continua após publicidade .

Quando o cantor saiu do carro, os policiais falaram para Paiva colocar as mãos acima da cabeça a fim de ser realizada a revista pessoal, porém o artista resistiu a abordagem, "fazendo com que os policiais precisassem usar força moderada para contê-lo", ainda segundo o boletim de ocorrência.

- LEIA MAIS: MC Popokinha debocha do salário de professores: "Não ganha R$ 5 mil"

O documento também aponta que a polícia realizou uma revista no carro e localizou uma garrafa de bebida alcoólica.



continua após publicidade .

Apesar do boletim de ocorrência citar que o cantor admitiu ter bebido, a polícia não submeteu MC Paiva ao bafômetro. A defesa do cantor também nega que ele tenha bebido.

O funkeiro foi liberado na madrugada desta terça.

Através das redes sociais, o advogado de Paiva, Marco Antonio Pereira de Souza Bento, disse que seu cliente não apresentou reação durante abordagem, enquanto os policiais usaram força física excessiva e rígida na região do pescoço e cabeça, "onde poderia ter causado asfixia ao cantor".

continua após publicidade .

Nas imagens, que foram feitas por testemunhas, é possível ver dois policiais em cima do cantor. Veja:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News