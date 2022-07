MC Mirella deixa detalhe íntimo ‘escapar’ em post no Instagram

Da Redação

MC Mirella compartilhou um clique que movimentou seu Instagram. Na verdade, o post é de 52 semanas atrás, mas ela fixou no topo do perfil novamente esta semana. No registro, a funkeira surge com o dedo na boca em um estacionamento, usando apenas uma calcinha minúscula e camisa azul.

A cantora levantou a blusa e deixou suas marquinhas íntimas em destaque. Ela também chamou atenção com o piercing que possui no umbigo e as inúmeras tatuagens pelo corpo.

“Nesse game eu te supero”, escreveu Mirella na legenda da publicação. Na rede social, a foto sensual da artista soma mais de 1,7 milhão de curtidas.

