Da Redação

MC Melody chora ao ser proibida de divulgar canção

MC Melody gravou um vídeo aos prantos contando que foi proibida de divulgar Fake Amor, versão que fez da canção de Anitta, Faking Love. A gravadora da cantora a proibiu de postar qualquer trecho da canção.

continua após publicidade .

"Gente, eu não estou acreditando (chora). Sério. Não sei se vocês viram, mas tive que tirar a música de todas as plataformas. A música, gente, eu fiz em questão parecida com Assalto Pergoso, era um remix. Coloquei a voz dela também, da Anitta e um remix em cima. A gravadora não quis deixar eu postar. Ontem, quando eu postei, eles me mandaram um email pedindo para eu apagar e não postar. Eu tentei tirar a voz dela, a imagem dela... (choro). Eles não deixaram e pediram para eu tirar. Estou muito triste", começou ela.

"Eu fiz de coração, eu juro. Não estou querendo dinheiro. Eu ofereci todos os direitos da música para eles, toda a monetização, já provando que eu não queria ganhar dinheiro. Foi uma homenagem porque ela falou que gostou de Assalto Perigoso e de piseiro. Pensei: 'Vou fazer homenagem para ela, mas tiraram tudo do ar (chora). Estou muito chateada. Anitta, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, libera. Eu fiz de coração. Não quero ganhar nada. Fiz porque realmente gostei muito e queria mostrar para o povo. Todo mundo estava abraçando a música. Anitta, por favor não derruba meu canal. Estou tentando fazer uma homenagem."

continua após publicidade .

Recentemente, em entrevista a Virgínia Fonseca, Anitta disse que Melody negou sua ajuda para empresariar a sua carreira após ela completar 17 anos.

"Ela já falou que não quer, que ela é maior do que eu e tá tudo bem. Eu não sou a rainha do universo, outras pessoas podem fazer dela um ícone do Brasil", afirmou.

"Eu acho que ela tem talento, ela é muito bonita. Se ela se esforçar pra cantar bem, profissionalmente, sem ser comédia, piada, essas coisas, acho que ela vai super bem. Mas acho que tem que ter a estratégia certa, não ficar inventando fake news, comédia, essas maluquices, não."

continua após publicidade .

Melody rebateu os comentários de Anitta: "Falei que serei maior que você um dia. Sobre você me agenciar, sempre falei que adoraria, mas se fosse agora, pois daqui a 4 anos, não sei, mas creio que meu nome já será maior que o seu. Sobre inventar fake news, aprendi com você, vendo seus lançamentos. Não ligo, pois, no fundo, sei que você também é minha fã, assim como eu sou sua", disse.