MC Marcinho tem piora e é retirado da fila de transplante de coração

O cantor MC Marcinho apresentou uma piora no seu quadro de saúde nas últimas 72 horas. Dono do famoso hit "Glamorosa", o funkeiro permanece dependente de um coração artificial, passa por hemodiálise e respira por aparelhos.

Nesta terça-feira (22), assessoria de imprensa do cantor afirmou que ele está com infecção generalizada. O artista foi internado no último dia 27 de junho no CTI do Hospital Copa D’Or, com um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

Por causa do agravamento do quadro de Marcinho, ele foi retirado da fila de transplantes de coração. Pelas regras do Sistema Nacional de Transplantes, o receptor tem que ter condições mínimas para suportar uma cirurgia e receber o órgão.

Familiares de Marcinho pediram doações de sangue para o cantor por meio das redes sociais. "Amigos, estou precisando muito da ajuda de vcs mais uma vez. A situação do meu irmão piorou e só um milagre de Deus pra que gente não perca ele. Desde já, obrigada por todas as orações. Me ajudem! Nosso Deus é o Deus do impossível", escreveu Mauro Garcia, irmão do cantor.

No dia 14 de agosto, MC Marcinho recebeu um coração artificial, um dispositivo de duração limitada, que pode ser usado de três a quatro meses. As informações são do g1.

