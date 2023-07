MC Marcinho sofre parada cardíaca e está em estado grave; saiba mais

"Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida”

O cantor MC Marcinho enfrentou uma piora em seu quadro de saúde e está em estado grave. Ele está internado há um mês e agora teve uma parada cardiorrespiratória. Ele também foi intubado e respira com a ajuda de aparelhos.

Segundo o portal informações, ele está internado no Hospital Copa d'Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. A piora surpreendeu o público porque ele fez uma aparição na televisão poucas horas antes de piorar.

MC Marcinho está na batalha contra um problema no coração desde o ano passado. Ele emocionou os fãs ao liderar uma campanha para conseguir implantar um marcapasso. "Galera, estou precisando fazer uma cirurgia no coração e estou aguardando o plano que não libera o meu procedimento. Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida é meu trabalho", declarou na época.

O cantor, que marcou o funk brasileiro com hits como 'Glamurosa', pediu que o plano agilizasse o processo: “Pelo amor de Deus”, suplicou ainda no vídeo. Na legenda, ele completou: "Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida”, iniciando uma campanha apoiada por várias celebridades, que marcaram a empresa nos comentários e solicitaram urgência na liberação da cirurgia.

