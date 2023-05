MC Loma deixa filha brincar com cobra e é criticada nas redes sociais

A cantora MC Loma vem sendo alvo de críticas nas redes sociais após deixar sua filha, Melanie, de 9 meses, brincar com uma cobra. No seu perfil do Instagram, a funkeira rebateu os haters e discordou daqueles que a chamaram de "mãe irresponsável".

Loma afirmou que jamais faria algo que prejudicasse a filha. "Eu nunca colocaria a vida da minha filha em risco por conta de likes! E eu ainda estava segurando a mãozinha dela para não beliscar a cobra, porque é mais fácil a Melanie beliscar a cobra do que ela fazer alguma coisa”, disse.

Nada satisfeita com as críticas, a funkeira finalizou com um pouco de deboche: "Descansem".

No vídeo que causou toda a confusão, a cantora aparece com a filha no colo, sentada na cadeira de uma pousada, enquanto uma funcionária do estabelecimento coloca uma cobra em cima das duas.

Em um comentário, MC Loma pontuou que se hospeda no local há anos, e que todos os animais são dóceis. Veja:

