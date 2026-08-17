MC Livinho reata casamento com Byanca Gabarron após breve término

Cantor revelou a volta do casamento durante o lançamento da nova temporada do quadro do 'Domingão com Huck'

O cantor MC Livinho e Byanca Gabarron reataram o relacionamento de dez anos, poucas semanas após anunciarem a separação. A confirmação foi feita pelo próprio artista durante um encontro com a imprensa para a divulgação do elenco da nova temporada do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck.

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Em conversa com a reportagem, Livinho revelou que o casal decidiu dar uma nova chance à união, destacando que ambos estão trabalhando para resgatar a relação e agradecendo pelas oportunidades recebidas. Os dois haviam oficializado o casamento no início de 2024, em uma cerimônia realizada nas Maldivas, mas encerraram o compromisso temporariamente no mês de julho.

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Além do retorno na vida pessoal, o cantor celebra a volta dos compromissos profissionais com a participação na competição de dança da TV Globo. Ao comentar sobre o momento atual e a nova fase na carreira, o artista refletiu sobre os desafios recentes e afirmou ter recebido uma nova chance na vida, encarando o cotidiano de forma mais positiva.