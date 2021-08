Da Redação

MC Kevin pediu socorro antes de cair, mas foi ignorado

Uma nova testemunha relatou o que viu sobre a morte do cantor MC Kevin. Durante uma entrevista à RecordTV, o cantor português Fernando Dimmy Jr, de 31 anos, que estava hospedado em frente ao hotel onde Kevin e seus amigos estavam, afirmou ter visto todo o acontecimento que resultou na morte do funkeiro.

De acordo com versão dada por Fernando, MC Kevin não teria pulado da sacada por conta própria, mas sim que ele foi incentivado a pular. O artista também pediu socorro antes da queda, porém, foi ignorado.

“Sim, exatamente. Eu confirmo que vi a queda do MC Kevin. Foi uma mera coincidência eu estar no hotel ao lado de MC Kevin. Pois eu não sabia da presença dele naquela cidade [no Rio de Janeiro]”, relata o artista português.



Segundo Dimmy, o funkeiro pediu ajuda quando estava pendurado no parapeito. Fernando alega que ouviu o apelo do hotel onde estava. Por conta disto, ainda conforme Fernando, era impossível não ter escutado o pedido de ajuda do rapaz. O MC VK estava no quarto e foi até a sacada, mas não agiu para ajudar o cantor.

“Deu para ouvir onde eu estava. Ele disse “me ajuda, me ajuda!”. Então, mesmo assim, o VK parece que estava a incentivar ele para ir para o andar de baixo ou largar. Depois de ter gritado e não ter conseguido ficar apoiado no parapeito da varanda, ele já quando estava a cair, ele [VK] antes deu um chute, como se fosse um chute no parapeito. Ele [Kevin] foi se distanciando um pouco do edifício. Foi aí quando eu dei conta daquilo que estava a acontecer, que ele estava realmente a cair, que ninguém estava a ajudar. Eu fui pegar meu celular para ver se dava para apanhar uma parte em que assim eu podia muito bem fazer a publicação disso sem ter de me expor. Então, foi quando eu peguei o celular, foi muito tarde. Nós ouvimos um pequeno estrondo como se fosse um ‘puff””, conta.

Com informações; Metrópoles.