MC Kevin estaria fazendo sexo na varanda, diz testemunha

A Polícia Civil informou que a modelo fitness Bianca Domingues, 26, em depoimento, disse que estava no quarto 502 com MC Kevinno momento em que ele pulou da varanda e morreu.

De acordo com a testemunha, os dois tiveram relação sexual e, por medo da viúva descobrir, o cantor teria tentado ir para o apartamento de baixo, mas acabou caindo.

Bianca disse para a polícia que MC Kevin "acreditava que a esposa estava na porta do quarto, ficou assustado e tentou sair".

Um amigo de Kevin Nascimento Bueno, o funkeiro Victor Elias Fontenelle, relatou que também estava no cômodo no momento do ocorrido e confirmou as informações de Bianca. Segundo ele, antes de a modelo ir para a varanda com MC Kevin, ele também teve relação sexual com a mulher. O caso aconteceu no domingo (16), em um hotel na orla da Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro.

Para o delegado Henrique Damasceno, titular da delegacia que investiga a morte, o amigo de MC Kevin disse que os dois estavam passeando pelo calçadão, conheceram a modelo fitness em um quiosque da praia e a chamaram para a suíte. De acordo com Victor Fontenelle, um terceiro amigo do artista tentou entrar no quarto, mas ele e Kevin teriam impedido.

Pelas redes sociais, a modelo fitness postou uma mensagem relatando que a morte do MC "foi um acidente", disse não acreditar no que estava acontecendo e pediu orações.

Para ajudar nas investigações e confirmar o que foi dito em depoimento, a Polícia Civil apreendeu cinco celulares que serão periciados. Entre eles está o aparelho do próprio cantor, de Bianca, Victor, e da viúva, a advogada Deolane Bezerra.

Até o momento, oito pessoas prestaram esclarecimentos na 16ª DP. O delegado Henrique Damasceno já ouviu a viúva de MC Kevin, os dois que estavam no apartamento junto com o MC, além de amigos e a equipe da produção do artista. Todos na condição de testemunha.

Após a morte de Kevin, os ânimos ficaram exaltados e na tarde de ontem, houve confusão na chegada do padrasto do MC com os amigos que estavam com o funkeiro no hotel. Policiais da 16ª DP precisaram conter a briga. Dentro da delegacia, a viúva de MC Kevin chegou a discutir com Bianca Domingues - modelo que estava no quarto com o cantor - os agentes novamente tiveram que intervir.

A Polícia Civil solicitou que seja feito um exame toxicológico no corpo de Kevin Bueno já que em alguns depoimentos, amigos relataram que o artista teria consumido drogas e ingerido bebida alcóolica durante o final de semana. O laudo do Instituto Médico Legal deve ficar pronto ainda nesta semana. Além disso, os agentes já realizaram uma perícia no apartamento em que MC Kevin estava e também no cômodo da viúva. A área da piscina, onde o artista bateu a cabeça, também passou por análise.

Com informações, UOL