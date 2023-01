MC Guimê toma banho de sunga branca e Lexa reage: 'É um teste'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

De cueca branca, o artista desfilou tranquilo e calmo pelo banheiro da casa mais vigiada

Lexa está cumprindo o que prometeu quando descobriu que o marido MC Guimê iria entrar para o BBB23: a cantora não desgruda os olhos da televisão. Durante a estreia do reality, nesta segunda-feira (16), a artista acompanhou o companheiro até que ele fosse dormir.

continua após publicidade .

No entanto, momentos antes da soneca, o cantor protagonizou a cena clássica da "sunga branca". MC Guimê, depois de ter sido eliminado na Prova da Imunidade, que fez em parceria com a sua dupla Tina, resolveu tomar um banho.

LEIA MAIS: Público já escolheu o primeiro casal do BBB23; saiba mais

continua após publicidade .

De cueca branca, o artista desfilou tranquilo e calmo pelo banheiro da casa mais vigiada. A ação, obviamente, não passou nada despercebida para a sua mulher, que assistia tudo pelo Globoplay.

Em suas redes sociais, Lexa comentou a cena e brincou: “MC Guimê não foi tomar banho de cueca branca não, né? É, gente, é um teste”, disse a cantora. Orgulhosa com a participação do marido, Lexa o elogiou e só foi dormir quando Guimê também se deitou.

Lexa e Guimê haviam anunciado o fim do casamento de 7 anos em outubro de 2022. Pouco antes do cantor ser confirmado na 23ª edição do BBB, contudo, o casal confirmou que estava dando uma nova chance para o relacionamento.

Siga o TNOnline no Google News