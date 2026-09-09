MC Guimê anuncia fim da carreira no funk para se dedicar à música gospel
Cantor publicou carta de despedida no Instagram, relembrou sucessos e afirmou ter o sentimento de missão cumprida
O cantor MC Guimê anunciou que está deixando o funk para se dedicar exclusivamente à música gospel. Aos 34 anos, o artista comunicou a decisão por meio de uma carta aberta publicada em suas redes sociais, encerrando uma trajetória de 17 anos no gênero que o projetou nacionalmente. No comunicado, ele afirmou ter o sentimento de missão cumprida e ressaltou que a mudança representa o início de um novo propósito em sua vida.
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Na publicação, Guimê refletiu sobre os altos e baixos enfrentados ao longo de quase duas décadas de carreira e agradeceu o apoio dos fãs. O artista declarou que enxerga sua caminhada como uma preparação divina para esta nova etapa, destacando a intenção de viver uma experiência inédita no meio musical e de servir de inspiração para outros jovens que sonham em transformar suas realidades por meio da arte.
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Quem é MC Guimê?
Nascido em Osasco, na Grande São Paulo, Guilherme Aparecido Dantas Pinho ganhou projeção no início dos anos 2010 como um dos principais expoentes do chamado funk ostentação. Ele marcou a música urbana brasileira com sucessos como "Plaquê de 100", "Tá Patrão" e "País do Futebol", esta última gravada em parceria com o rapper Emicida. Além da carreira musical, o cantor teve ampla exposição midiática ao participar do reality show Big Brother Brasil em 2023, além de ser ex-marido da cantora Lexa e pai da pequena Yarin, nascida no final de 2025.