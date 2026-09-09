MC Guimê anuncia fim da carreira no funk para se dedicar à música gospel

O cantor MC Guimê anunciou que está deixando o funk para se dedicar exclusivamente à música gospel. Aos 34 anos, o artista comunicou a decisão por meio de uma carta aberta publicada em suas redes sociais, encerrando uma trajetória de 17 anos no gênero que o projetou nacionalmente. No comunicado, ele afirmou ter o sentimento de missão cumprida e ressaltou que a mudança representa o início de um novo propósito em sua vida.

- LEIA MAIS: Casimiro Miguel deixa gestão administrativa da CazéTV após quatro anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na publicação, Guimê refletiu sobre os altos e baixos enfrentados ao longo de quase duas décadas de carreira e agradeceu o apoio dos fãs. O artista declarou que enxerga sua caminhada como uma preparação divina para esta nova etapa, destacando a intenção de viver uma experiência inédita no meio musical e de servir de inspiração para outros jovens que sonham em transformar suas realidades por meio da arte.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Quem é MC Guimê?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nascido em Osasco, na Grande São Paulo, Guilherme Aparecido Dantas Pinho ganhou projeção no início dos anos 2010 como um dos principais expoentes do chamado funk ostentação. Ele marcou a música urbana brasileira com sucessos como "Plaquê de 100", "Tá Patrão" e "País do Futebol", esta última gravada em parceria com o rapper Emicida. Além da carreira musical, o cantor teve ampla exposição midiática ao participar do reality show Big Brother Brasil em 2023, além de ser ex-marido da cantora Lexa e pai da pequena Yarin, nascida no final de 2025.