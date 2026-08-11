MC e produtor cultural movimenta cena de batalhas de rima no interior do Paraná

Guilherme Matheus da Silva conhecido como Astronauta tem mais de uma década de atuação na cena Hip Hop

Guilherme Matheus da Silva, conhecido artisticamente como Astronauta, é MC, produtor cultural e articulador da cultura Hip Hop, com uma trajetória iniciada em 2010 e construída entre as batalhas de rima, a música, a poesia e a produção de eventos. Ao longo de mais de uma década de atuação, o artista passou por diferentes frentes da cultura urbana e, atualmente, concentra seus esforços na criação de espaços para que novos artistas possam se apresentar, desenvolver seus trabalhos e conquistar visibilidade.

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Sua trajetória como MC de batalha ganhou destaque em Londrina, onde foi campeão da Batalha do 50 e da Super Concha, competição que reunia MCs de destaque da temporada e contou com o MC Marechal entre os jurados. Também integrou o grupo Além Rap, atuando como compositor, intérprete e colaborador nos processos de produção musical e direção criativa.

Nos últimos anos, Astronauta passou a dedicar parte significativa de sua atuação à produção e articulação da cena Hip Hop em Telêmaco Borba e região. Organizou batalhas de rima, slams e outros eventos culturais, incluindo a Batalha do Sul, a Batalha de Rima e Slam Das Ruas 042 e o Slam de Poesia.

Em 2026, realizou o Festival Hip-Hop das Ruas, reunindo diferentes linguagens da cultura Hip Hop, como batalhas de rima, graffiti, breaking e apresentações musicais, com a participação de artistas locais e nomes de destaque do cenário paranaense. Para Astronauta, produzir cultura é também criar oportunidades. Seu principal objetivo é fortalecer cada vez mais as batalhas de rima e ampliar a cena Hip Hop como um todo, criando eventos e festivais que aproximem artistas e público, estimulem novos talentos e promovam a circulação da produção cultural do interior. Além da atuação nos eventos, Astronauta mantém uma presença ativa nas redes sociais, produzindo conteúdos de poesia, música e cultura urbana e utilizando suas plataformas para divulgar artistas, batalhas e iniciativas culturais.

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A proposta é seguir movimentando a cena, ocupando espaços e transformando a cultura Hip Hop em ferramenta de encontro, expressão e oportunidade para artistas de Telêmaco Borba, do Paraná e de outras regiões.

