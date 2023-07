MC Daniel sai em defesa de Mel Maia após música polêmica; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Nesta segunda-feira (10), o cantor de funk MC Daniel decidiu sair em defesa de sua ex-namorada, a atriz Mel Maia. O que aconteceu foi que uma música com o nome da artista foi anunciada por MC Bimbão e Renatin, na qual os dois sexualizam Melissa.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bimbão expôs alguns prints de uma conversa que MC Daniel teve com Renatin, nas quais o cantor garante que Mel Maia está comprometida, e por isso, o artista ficaria conhecido como talarico no mundo da música.

“A música não tem sentido, irmão. Acha que os MC's vão te ver como? Você falando da 'mina' que namora 'sentando e transando'. Mas se sentir no coração, vai pra cima”, disparou Daniel, mencionando alguns funkeiros famosos que poderiam ver a música como desrespeitosa, como MC Hariel, MC Ryan SP e MC Don Juan.

Renatin, então, nega as acusações feitas pelo ex-namorado de Mel, mas o funkeiro ainda rebateu. “Tanto assunto no mundo (...) Consegue entender o nível que você desceu pra viralizar? Canta bem, tem boa imagem, mas tá na direção errada”, comentou Daniel.





Até o momento, Mel Maia não se pronunciou sobre a música depreciativa.

