MC Daniel leva 'enquadro' pela segunda vez em Paris: "Quase fui preso"

MC Daniel, de 24 anos de idade, está em Paris, capital da França, para cumprir sua agenda de shows internacionais. O funkeiro mostrou em seu Instagram, nesta quarta-feira (7), que foi abordado pela polícia local devido a um ato considerado suspeito pelas autoridades. Essa é a segunda vez em uma semana.

No vídeo, é possível ver Daniel e seus amigos sentados no chão e cercados por agentes, com luzes de viatura no entorno. Em seguida, eles ficaram de pé e foram revistados: "Apenas um registro que quero deixar aqui, desse dia incrível com pessoas incríveis. Para finalizar, quase fui preso aqui em Paris porque deixamos um amigo no caminho e eles averiguaram a situação cogitando que eu e meus colegas de profissão fôssemos marginais, pessoas canalhas. Mas no fim viram que somos trabalhadores", escreveu.

No começo da semana, o Mc já foi parado pelos guardas de Paris por ter desrespeitado leis de trânsito ao supostamente pilotar uma moto em alta velocidade e ter avançado a uma placa de "Pare".

Veja o post feito pelo namorado da atriz Mel Maia:

