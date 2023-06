MC Daniel leva enquadro em Paris e desabafa: "Sou trabalhador"

O cantor MC Daniel, namorado da atriz Mel Maia, está em Paris para shows internacionais e acabou levando um enquadro dos policiais franceses. O funkeiro teria sido parado pelos guardas após ter desrespeitado leis de trânsito. Informações não oficiais afirmam que ele estaria pilotando uma moto em alta velocidade e teria avançado uma placa de "Pare".

Após a enorme repercussão nas redes sociais, Daniel usou seu Instagram para se defender e desabafar sobre o ocorrido. Inicialmente ele lamentou o caso, mas ironizou a situação: "Se os caras me xingam, nem sei. Não entendi nada".

Ele continuou: "Fala para ele que sou trabalhador, Zé Povinho", se dirigindo aos seus fãs. A postura do cantor, sempre descontraída, dividiu opiniões dos internautas. “Está pensando que é bagunça”, disparou um. “Acha que pode fazer o que quer? Europa não é Brasil não, querido”, seguiu outro.

Após as críticas, MC Daniel voltou as redes sociais para rebater. “Não desrespeitei eles, e nem eles me desrespeitaram. Se desrespeitaram, não sei. Mas não preciso de nada para viralizar na internet para me promover. Vim para a Europa com meu show, com a minha música e a minha imagem. Cheguei da forma limpa, meu hype é limpo, não é apelativo. Não aconteceu nada. Não devo nada para crime de lugar nenhum, polícia de lugar nenhum. O que eu devo é luta, sangue e suor pelos meus”, disse.





Fonte: informações Metrópoles.

