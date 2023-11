MC Daniel é agredido com cabeçada e soco por homem após fã pedir foto

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento que um homem agride MC Daniel com uma cabeçada e soco no rosto quando uma fã foi pedir para tirar uma foto com o funkeiro num boulevard de bares do Morumbi, Zona Sul de São Paulo.

Na sequência, o segurança do artista revida e derruba o agressor com dois murros. Outros integrantes do staff do artista se aproximam, contudo, são impedidos por ele de baterem no sujeito. Veja o vídeo

As imagens foram registradas por testemunhas e viralizaram neste final de semana ao serem compartilhadas em diversas plataformas digitais. A confusão teria acontecido no último sábado (18) na frente de um restaurante em São Paulo.

Em outros vídeos postados por MC Daniel após a briga, o cantor mostrou um arranhão no rosto e disse que o homem que o agrediu era marido ou namorado de uma mulher que havia pedido para tirar uma foto com ele. Ao saber disso, teria ficado com ciúmes e chamou o funkeiro de "otário".

"E ele gritou de longe: 'quer tirar foto com esse otário aí?'. Eu estava tirando foto com um montão de gente. Eu falei: 'O que você falou, parceiro?'. Ele saiu da mesa dele, veio até mim e falei: 'O que você falou? Não entendi, mano'. Aí ele mandou eu ir para aquele lugar, foi me dar uma cabeçada e saiu na mão comigo", disse o funkeiro em vídeo publicado no seu Instagram.

Com informações do g1

